ВОЙНА В Украине Со временно оккупированных территорий Херсонщины удалось вернуть еще пять украинских детей

2023-12-15 11:32

В Херсонской области удалось вернуть со временно оккупированных на подконтрольную Украине территорию области еще пятерых детей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Еще пять детей возвращены из оккупации. Двое из них имеют семьи, и их удалось вывезти вместе с родителями. Еще трое - дети из категории тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас все они в безопасном месте, им предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении главы ОВА.

Прокудин поблагодарил всех причастных к делу возвращения детей: организации Save Ukraine, органы опеки и попечительства, службы по делам детей области.