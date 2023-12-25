ВОЙНА В Украине Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных территорий

2023-12-25 11:33

Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных территорий. Теперь все трое находятся в безопасности, их ждет восстановление и возвращение к нормальной жизни. Об этом сообщил глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

По его словам, это была 14 спасательная миссия организации, в течение которой удалось вернуть домой 14 детей, семеро из которых были лишены родительской опеки.

Среди возвращенных детей – 8-летний Елисей, который в начале полномасштабного вторжения проживал вместе с бабушкой на оккупированной части Херсонской области. Мама в тот момент жила в Одессе. После смерти бабушки оккупанты сразу поместили ребенка в интернат. За ним поехала двоюродная сестра, впрочем, ребенка ей не отдали.

"Нужно было действовать, потому что, если ребенок полгода находится на территории России без родительской опеки, ему предоставляется соответствующий статус, позволяющий отдать в российскую семью или выбрать другой способ устройства. Поэтому наша команда сделала все, чтобы мама получила необходимую медицинскую помощь и смогла унести ребенка с оккупированной территории", - отметил Кулеба.

По дороге женщине пришлось пройти через допросы ФСБ, собеседования и другие препятствия.

Вместе с Елисеем вернулись два 18-летних брата Андрей и Михаил - сироты, которые до начала войны воспитывались в приемной семье на оккупированной территории.

"После наступления совершеннолетия ребята поняли, что очень скоро оккупационные власти отправят их воевать против своих. В Украине они оба были в розыске как пропавшие без вести", - отметил Кулеба.