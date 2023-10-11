ВОЙНА В Украине Rheinmetall получил новый большой заказ на снаряды для Украины

2023-10-11 12:28

Немецкий концерн Rheinmetall получил еще один большой заказ на 150 тысяч артиллерийских снарядов в рамках соглашения с Бундесвером. Хотя заказчиком является правительство ФРГ, все боеприпасы предназначены для Украины.

По данным компании, контракт предусматривает поставку более 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов от испанской дочерней компании концерна - Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядов DM 121.

Стоимость заказа оценивается в несколько сотен миллионов евро. Несколько десятков тысяч снарядов планируется доставить в 2023 году, а остальные - в 2024 году.

Недавно заключенное рамочное соглашение правительства ФРГ с Rheinmetall на поставку 155-мм снарядов рассчитано до 2029 года, а потенциальный объем заказа составляет около 1,2 млрд евро. Первые заказы на боеприпасы были получены после подписания контракта.