Политика Шольц впервые признал, что немцам плохо объяснили, почему важно поддерживать Украину

2024-10-15 14:31

Вопрос о правильности поддержки Украины все чаще звучат в Германии. Немецкие власти признали, что немцам не объяснили, почему важно поддерживать украинцев. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Schweriner Volkszeitung.

По его словам, в восточной и западной частях Германии во время гражданских диалогов стали чаще спрашивать, правильный ли такой уровень поддержки Украины на самом деле.

Он упрекнул, что в интервью долгое время не задавали вопрос о целесообразности помощи Украины. Дискуссий не было ни в газетах, на телевидении или радио. Иначе удалось бы убедить больше граждан Германии относительно правильности поддержки украинцев.

"Меня как канцлера просто спросили, почему я не поставил бы больше оружия в Украину еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это, почти не ставился. И я забыл объяснить, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют", - утверждает Шольц.

По его словам, его позиция по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus и использованию немецкого оружия для ударов вглубь России не изменилась.

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