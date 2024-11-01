ВОЙНА В Украине В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall

2024-11-01 19:31

Первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall уже начал работу в Украине. В скором времени планируют запустить и второй. Всего таких заводов должно быть четыре. Об этом сообщил директор компании Армин Паппергер в интервью ТСН.

Как рассказал Паппергер, до конца года на первом заводе будет выпущена первая партия боевых машин пехоты (БМП) Lynx.

"Пока мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Поэтому это очень продуктивное совместное предприятие", - отметил Паппергер.

По его словам, компания владеет 51% акций этого предприятия. Он также добавил, что второй завод немецкой корпорации в стране уже "на подходе". Всего на территории Украины планируется строительство четырех заводов.

subscriber subscriber

Еще по теме

С начала года продажи новых авто в Украине выросли более чем на 20%

2024-11-01 13:30

Общие боевые потери оккупантов за время войны уже достигли почти 700 тысяч человек

2024-10-31 13:35

За сутки зафиксировано 175 боестолкновений, враг пытается атаковать на девяти направлениях

2024-10-30 12:30

Боевые потери рашистов приблизились к отметке в 700 тысяч человек

2024-10-28 13:32

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall

2024-11-01 19:31

В Винницкой области разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов за границу

2024-11-01 18:28

За месяц ГБР добилось разрешения вернуться на службу для почти сотни дезертиров

2024-11-01 15:37

Украина планирует в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек

2024-11-01 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall 2024-11-01 19:31
В Винницкой области разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов за границу 2024-11-01 18:28
За месяц ГБР добилось разрешения вернуться на службу для почти сотни дезертиров 2024-11-01 15:37
Украина планирует в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек 2024-11-01 10:27