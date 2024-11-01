ВОЙНА В Украине В Украине начал работу первый завод крупнейшего немецкого концерна Rheinmetall

2024-11-01 19:31

Первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall уже начал работу в Украине. В скором времени планируют запустить и второй. Всего таких заводов должно быть четыре. Об этом сообщил директор компании Армин Паппергер в интервью ТСН.

Как рассказал Паппергер, до конца года на первом заводе будет выпущена первая партия боевых машин пехоты (БМП) Lynx.

"Пока мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Поэтому это очень продуктивное совместное предприятие", - отметил Паппергер.

По его словам, компания владеет 51% акций этого предприятия. Он также добавил, что второй завод немецкой корпорации в стране уже "на подходе". Всего на территории Украины планируется строительство четырех заводов.