Жизнь КАРТА Ночью Украину скуют сильные заморозки: лишь в одной области будет безопасно

2023-10-10 20:48

 

Ближайшей ночью в Украине ожидаются сильные заморозки. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, снижение температуры ожидается в большинстве областей, за исключением Закарпатской области и побережья морей.

"Ночью 11 октября в Украине, кроме Закарпатья и побережья морей, сильные заморозки в воздухе 0...-5°", - сообщили в Укргидрометцентре.

Как отмечается, из-за этого объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

Справка: II уровень опасности объявляется когда погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

 

Заморозки в Киеве - что известно

В Киеве ночью 11 октября также ожидаются заморозки, но на такие сильные, как на остальной территории Украины. По данным Украинского гидрометцентра, ближайшей ночью в столице ожидаются заморозки в воздухе 0...-2°. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Также ранее Укргидрометцентр предупреждал о заморозки на Киевщине ночью 11 октября.

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