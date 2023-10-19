Спорт Сборная Украины в отборе на Евро-2024: что нужно "сине-желтым" для выхода в финальный турнир

2023-10-19 22:15

Решающим для команды Реброва станет матч заключительного тура с Италией.

Позади уже восемь туров группового раунда квалификации на Евро-2024. Сборная Украины продолжает бороться за попадание на континентальное первенство и сохраняет шансы сделать это как напрямую, так и через плей-офф.

Разбираемся подробнее в турнирных раскладах для команды Сергея Реброва перед последней международной паузой, запланированной на ноябрь этого года.

Текущее положение сборной Украины в отборе на Евро-2024

Победа над Мальтой в восьмом туре и поражение Италии от Англии в параллельном матче позволило "сине-желтым" с 13 очками подняться на второе место в группе C.

Подопечные Реброва уже не догонят англичан, досрочно оформивших выход на Евро-2024. Команда Северной Македонии окончательно потеряла шансы обойти в таблице Украину, поэтому единственным конкурентом нашей сборной в борьбе за путевку на первенство континента осталась Италия.

"Скуадра Адзурра" в настоящее время с 10 очками находится на третьей позиции, отставая от украинцев на три балла, но провела на один матч меньше. Так что развязка в борьбе за второе место и право сыграет на ЧЕ впереди.

Как сборной Украины получить прямую путевку на Евро-2024?

Согласно регламенту, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Во время международной паузы в ноябре состоятся два заключительных тура группового раунда отбора на Евро-2024. Однако сборной Украины осталось сыграть только один матч – 20 ноября "сине-желтые" в немецком Леверкузене будут принимать Италию.

Именно этот поединок и станет решающим в борьбе за прямую путевку на ЧЕ. Победа с любым счетом гарантированно выведет сборную Украины на Евро. Нашу команду устроит даже ничья, если в предпоследнем туре Италия 17 ноября дома не сможет обыграть Северную Македонию.

Если же итальянцы победят македонцев, то перед лобовым матчем с Украиной будут иметь такое же количество очков (13), как и наша сборная. Согласно регламенту, при равном количестве очков у команд выше в таблице будет та, у которой лучше разница забитых и пропущенных голов в очных противостояниях.

В первом поединке этих соперников на стадионе "Сан-Сиро" в Милане сборная Украины проиграла Италии со счетом 1:2. Таким образом, подопечным Реброва необходимо будет побеждать действующих чемпионов Европы, чтобы сместить их с проходного второго места группы.

Какие шансы побороться за выход на Евро-2024 через плей-офф?

Если сборная Украины все же не сможет опередить Италию и финишировать в топ-2 отборочной группы, остаются шансы побороться за выход на чемпионат Европы через плей-офф.

То есть через стыковые матчи сборных по итогам их выступлений в Лиге наций сезона-2022/23. Там украинская команда заняла второе место в своей группе Дивизиона B, победителем нашего квартета стала Шотландия.

Победители групп каждого из трех высших дивизионов (A, B, С) Лиги наций забронировали себе путевки в плей-офф отбора Евро-2024. Однако, если эти сборные выйдут на ЧЕ через квалификацию, то их в стыковых матчах заменят другие команды. Порядок их выбора зависит от рейтинга в Лиге наций.

Если 14 сборных Лиги А пройдут отбор на Евро через групповой раунд, то украинцы окажутся в плей-офф как минимум по сетке Дивизиона А.

"Сине-желтые" также могут попасть в плей-офф по сетке Дивизиона В. Для этого украинцам нужно, чтобы две из этих команд – Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия – вышли на чемпионат Европы через отборочную группу.

Шотландия уже успешно выполнила свою задачу и завоевала путевку на Евро-2024. Финны и боснийцы уже не помогут сборной Украины, а вот Израиль и Сербия вполне могут подсобить команде Реброва.

И если Израилю еще предстоит серьезно постараться, чтобы выбросить из топ-2 Румынию или Швейцарию, то сербам для выхода на чемпионат Европы достаточно не проиграть в последнем туре Болгарии.

Таким образом, у сборной Украины есть хорошие шансы попасть в плей-офф на случай неудачи в борьбе с Италией за второе место отборочной группы. Однако будем надеяться, что "сине-желтым" не понадобится вся эта математика и наша команда сможет напрямую выйти на Евро.

Стыковые матчи отбора к чемпионату Европы запланированы на 21 и 26 марта 2024 года. Эти поединки будут проходить в формате одноматчевых противостояний.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия.