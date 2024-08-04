Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года.
Результат поединка:
Олимпиада-2024, фехтование, сабля, финал, женские команды
Республика Корея – Украина – 42:45
рная Украины выиграла командный турнир в сабле. "Золото" выковали Галина Пундик, Елена Хомрова, Ольга Жолнир и триумфатор Игорь-2024 Харлан. Последняя завоевала бронзовую награду в Лондоне-2012 (индивидуальная сабля).
На той же Олимпиаде шпажистка Яна Шемякина выиграла "золото" в индивидуальном первенстве. На Играх-2016 Комащук, Кравацкая, Харлан и Елена Воронина получили серебряные медали, а Харлан еще и добавила индивидуальную "бронзу".
Без наград отечественные фехтовальщицы завершили Олимпийские игры в Токио. Зато шпажист Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.