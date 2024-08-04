Спорт Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании

2024-08-04 13:30

 

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года.

Результат поединка:

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, финал, женские команды

Республика Корея – Украина – 42:45

рная Украины выиграла командный турнир в сабле. "Золото" выковали Галина Пундик, Елена Хомрова, Ольга Жолнир и триумфатор Игорь-2024 Харлан. Последняя завоевала бронзовую награду в Лондоне-2012 (индивидуальная сабля).

На той же Олимпиаде шпажистка Яна Шемякина выиграла "золото" в индивидуальном первенстве. На Играх-2016 Комащук, Кравацкая, Харлан и Елена Воронина получили серебряные медали, а Харлан еще и добавила индивидуальную "бронзу".

Без наград отечественные фехтовальщицы завершили Олимпийские игры в Токио. Зато шпажист Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 2500 долларов за унцию

2024-08-02 11:32

Испанский гранд покупает футболиста сборной Украины: СМИ раскрыли сумму трансфера

2024-07-23 20:48

Стало известно место сборной Украины в рейтинге ФИФА после провала на Евро-2024

2024-07-18 20:48

Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко

2024-06-13 18:26

Еще новости в разделе "Спорт"

Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании

2024-08-04 13:30

Майк Тайсон впервые проговорился, кого считает самым сенсационным бойцом ​​в истории бокса

2024-08-02 21:36

Стрелок Кулиш выиграл для Украины серебро Олимпиады

2024-08-01 16:48

Александр Усик назвал боксера, который станет лидером в супертяжелом весе

2024-08-01 11:34
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании 2024-08-04 13:30
Майк Тайсон впервые проговорился, кого считает самым сенсационным бойцом ​​в истории бокса 2024-08-02 21:36
Стрелок Кулиш выиграл для Украины серебро Олимпиады 2024-08-01 16:48
Александр Усик назвал боксера, который станет лидером в супертяжелом весе 2024-08-01 11:34