Спорт Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании

2024-08-04 13:30

Украинские саблистки обыграли сборную Республики Корея в финале командного турнира Олимпийских игр 2024 года.

Результат поединка:

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, финал, женские команды

Республика Корея – Украина – 42:45

рная Украины выиграла командный турнир в сабле. "Золото" выковали Галина Пундик, Елена Хомрова, Ольга Жолнир и триумфатор Игорь-2024 Харлан. Последняя завоевала бронзовую награду в Лондоне-2012 (индивидуальная сабля).

На той же Олимпиаде шпажистка Яна Шемякина выиграла "золото" в индивидуальном первенстве. На Играх-2016 Комащук, Кравацкая, Харлан и Елена Воронина получили серебряные медали, а Харлан еще и добавила индивидуальную "бронзу".

Без наград отечественные фехтовальщицы завершили Олимпийские игры в Токио. Зато шпажист Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.