Спорт В первом матче плей-офф Лиги наций в состав сборной Украины не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь

2025-03-20 13:35

В четверг, 20 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии.

Поединок будет условно домашним для команды Сергея Реброва. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч.

Голкиперы: Лунин, Трубин, Ризнык.

Защитники: Конопля, Михайличенко, Сыч, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко.

Полузащитники: Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко.

Нападающие: Яремчук, Ванат.

В список не попали Артем Довбик, который заболел, и Валерий Бондарь, который занимался по индивидуальной программе.

Победитель двухматчевого противостояния поднимется в Дивизион А, где будут участвовать лучшие команды Европы.