В первом матче плей-офф Лиги наций в состав сборной Украины не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь

В четверг, 20 марта, состоится первый матч плей-офф Лиги наций, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии.
Поединок будет условно домашним для команды Сергея Реброва. Он пройдет в Испании, на стадионе Нуэва-Кондомина, стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку на матч.
В список не попали Артем Довбик, который заболел, и Валерий Бондарь, который занимался по индивидуальной программе.
Победитель двухматчевого противостояния поднимется в Дивизион А, где будут участвовать лучшие команды Европы.