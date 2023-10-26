ВОЙНА В Украине Пауза роCCиян в массовом применении ракет может быть подготовкой - Гуменюк

2023-10-26 22:15

 

Пауза российских войск в массовом применении ракет, в частности, типа Х-101, которыми они били в прошлый блэкаут, может быть подготовительным периодом, который враг использует для накопления этого вида вооружения. Об этом сказала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в четверг в эфире телемарафона.

Цитата

"Вполне вероятно, что как раз высокоточное оружие такое, как "Калибры", враг может применять по объектам критической инфраструктуры, так, как они делали это и в прошлый раз. Кроме того, мы наблюдаем уже длительную такую паузу относительно неиспользования врагом ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили бить в прошлый блэкаут. И это может говорить о подготовительном периоде, который определенным образом враг использует для накопления этого вида вооружения", – сказала Гуменюк.

В любом случае, по ее словам, пребывание ракетоносителей в Черном море вообще, даже в пунктах базирования – это высокий уровень ракетной угрозы для всей территории Украины, поэтому на тревоги надо реагировать оперативно.

subscriber subscriber

Еще по теме

Для чего на самом деле враг вывел в Черное море фрегаты с ракетами "Калибр"

2023-10-24 12:27

Армия дронов нанесла рекордные потери роCCиянам

2023-10-16 22:15

За плохую подготовку водителей будут нести ответственность автошколы и сервисные центры МВД

2023-09-15 19:31

У Херсона украинские войска продолжают выбивать врага с левого берега Днепра

2023-09-14 12:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров

2023-10-27 22:12

Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення

2023-10-27 19:31

В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить

2023-10-27 18:28

Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов

2023-10-27 17:32
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров 2023-10-27 22:12
Українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні після поранення 2023-10-27 19:31
В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить 2023-10-27 18:28
Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов 2023-10-27 17:32