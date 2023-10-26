ВОЙНА В Украине Пауза роCCиян в массовом применении ракет может быть подготовкой - Гуменюк

2023-10-26 22:15

Пауза российских войск в массовом применении ракет, в частности, типа Х-101, которыми они били в прошлый блэкаут, может быть подготовительным периодом, который враг использует для накопления этого вида вооружения. Об этом сказала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в четверг в эфире телемарафона.

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"Вполне вероятно, что как раз высокоточное оружие такое, как "Калибры", враг может применять по объектам критической инфраструктуры, так, как они делали это и в прошлый раз. Кроме того, мы наблюдаем уже длительную такую паузу относительно неиспользования врагом ракет воздушного базирования типа Х-101, которыми они любили бить в прошлый блэкаут. И это может говорить о подготовительном периоде, который определенным образом враг использует для накопления этого вида вооружения", – сказала Гуменюк.

В любом случае, по ее словам, пребывание ракетоносителей в Черном море вообще, даже в пунктах базирования – это высокий уровень ракетной угрозы для всей территории Украины, поэтому на тревоги надо реагировать оперативно.