ВОЙНА В Украине Рашисты готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении

2024-12-02 13:32

Рашисты готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении. Об этом сообщил в комментарии Суспільному командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко, вражеские войска проводят накопление и перегруппировку личного состава и техники.

"Они готовятся к масштабному наступлению на нашем направлении - имею в виду Запорожскую область. Есть все признаки для этого,и они проводят много различных действий по перемещению и подготовке. Готовы ли мы к их наступлению? Я думаю, готовы", - считает военный.

По его словам, враг пытается незаметно перемещать силы и средства. Однако украинская разведка все равно обнаруживает эти перемещения, и это позволяет определить, куда перебрасывают какие подразделения.

"Используют они личный состав без техники, иногда используются мотоциклы, баги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток. Ночью вообще перемещения никакое не проводится. Максимум, что они могут сделать, это в глубине своей обороны пополнить провизию, ротацию личного состава", - рассказал он.

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