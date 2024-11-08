ВОЙНА В Украине Программа базовой подготовки бойцов ВСУ продлена до полутора месяцев

2024-11-08 21:36

Программа базовой подготовки теперь продлится полтора месяца, в том числе будет содержать больше часов огневой подготовки и тактики. Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк в комментарии Укринформ.

Учебные центры всех составляющих Вооруженных сил Украины уже перешли на новую программу проведения базовой общевойсковой подготовки.

Соответствующее решение утверждено главнокомандующим ВС Украины с учетом нынешних результатов работы, которая продолжается на базе четырех ключевых военных учебных центров.

"К пилотному проекту, разработанному Главным управлением доктрин и подготовки ГШ ВСУ (J7), привлечено около 500 новобранцев", - сказал Палагнюк.

Увеличение времени обучения внедряется в рамках программы Сохранение жизни военнослужащих, направленной на усовершенствование подготовки украинских защитников.

Он также добавил, что наращивание базовой общевойсковой подготовки предполагает увеличение продолжительности программ огневой подготовки, медицинской практики и многих дополнительных вводных курсов.

И подчеркнул, что новая базовая программа увеличилась в общей сложности на 78 часов.

"Среди ее ключевых показателей можно выделить существенное усиление огневой подготовки - она ​​увеличена на 33 часа, а количество учебных упражнений из 23 выполняемых ранее отрабатывается в 45 вариациях. Дополнительная практика также касается комплексной тактической подготовки, действий личного состава по БПЛА и РЭБ, военной топографии, технологии войны, мер боевого опыта, знаний и навыков применения коллективного оружия и т.д.", - объяснил Палагнюк.

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