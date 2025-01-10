ВОЙНА В Украине Украинских студентов и желающих попасть на госслужбу обязали пройти базовую военную подготовку

2025-01-10 12:29

Верховная Рада приняла закон о базовой военной подготовке. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм.

По его словам, "за" принятие в целом законопроекта №12076 проголосовали 298 депутатов.

Гончаренко сообщил, что прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того - ставить на военный учет могут тоже исключительно добровольно.

Кроме того, этот законопроект позволяет юношам, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, встать на учет, не приезжая в Украину.

Базовая подготовка стартует 1 сентября 2025 года и пройдет: