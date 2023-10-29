ВОЙНА В Украине КАРТА Угроза окружения: ситуация под Авдеевкой значительно ухудшилась, — BILD

2023-10-29 14:30



По мнению военного эксперта Юлиана Репке, взятие города в Донецкой области российскими войсками может означать конец контрнаступления ВСУ.

Российские войска вышли к железнодорожной ветке и подошли к селу Северное на юго-западе от Авдеевки. Об этом сообщает военный эксперт BILD Юлиан Репке.

Путь, по которому велось снабжение группировки ВСУ, сузился с 9 до 7 километров и для логистики остался единственный маршрут через село Орловка, отметил аналитик.

"Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", — считает Репке.

В BILD приводят слова украинского военкора Юрия Бутусова, согласно которым ситуация значительно ухудшилась к северу от Авдеевки. Он считает, что россияне пытаются захватить там промзону, чтобы отрезать логистические пути снабжения украинских военных.

"Им удалось установить флаг на терриконе (промышленном отвале) напротив Авдеевского коксохимического завода, но ВСУ сбили знамя беспилотником", — замечает журналист.

Блогер Роман Шрайк считает, что даже если россияне возьмут Авдеевку, это будет пиррова победа Путина, которая приведет Россию к поражению в войне.

Потери под Авдеевкой

За несколько недель штурма, по информации министра обороны Украины Рустема Умерова, Россия потеряла около 4000 солдат, но не считается с потерями.

За две недели, посвященные штурму Авдеевки, по информации Шрайка, российская армия потеряла танков и бронемашин больше, чем в каждом из предыдущих 11 месяцев.

Кремль вынужден их скрывать от населения в самой России, отметили аналитики Института изучения войны (ISW). Потери подтверждаются ежедневными отчетами Генштаба ВСУ. Наступление россиян и в дальнейшем продолжается, поэтому потери оккупантов только растут.