ВОЙНА В Украине Буданов: Telegram - это вредно, он угроза национальной безопасности

2024-09-08 10:30

Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины. Закрыть его в Украине сложно технически, но возможно.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Радио Хартия".

На вопрос о том, можно ли считать Telegram вредным, Буданов ответил утвердительно.

"Я никогда не боялся этого сказать. Прямо говорю, Telegram - это угроза нашей национальной безопасности. Я это говорю абсолютно прямо, и мы это даже документально делали", - заявил Буданов.

По его словам, исследования подтверждают, что Telegram стал основным источником информации для украинского общества. При этом руководитель ГУР отметил, что не поддерживает закрытие Telegram в Украине.

"Я не за то, чтобы его взять и закрыть. Это, кстати, достаточно трудно сделать, но возможно. Я выступаю за то, чтобы "офизичить" все эти Telegram-каналы. Если ты хочешь освещать новости, пожалуйста, зарегистрируйся", - сказал Буданов.

Начальник военной разведки также отметил, что заблокировать Telegram, как российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", технически труднее, но это возможно. Буданов также отметил, что Twitter (Х) не вреден для украинцев.



Ограничение Telegram

Напомним, что в Украине долгое время идут дискуссии по ограничению Telegram. Украинские власти подчеркивают, что главная проблема заключается в анонимном распространении информации в мессенджере.

Разговоры о закрытии Telegram возобновились, когда во Франции был задержан основатель мессенджера Павел Дуров. Он обвиняется в том, что не модерировал сервис и не работал со следствием.