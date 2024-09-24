ВОЙНА В Украине КАРТА Forbes: 72-я бригада в Вугледаре оказалась под угрозой окружения

2024-09-24 18:26

Уже почти два года 72-я механизированная бригада ВСУ обороняет Вугледар в Донецкой области. За это время силы бойцов истощились. В настоящее время они рискуют быть окруженными и отрезанными, поскольку оккупационные войска РФ продолжают продвигаться на север от города. Такую оценку выразил аналитик Forbes Дэвид Акс.

Эксперт предполагает, что тогда как на многих других участках боевые действия замедляются, в районе Вугледара они могут наоборот ускориться. Это подтверждает и украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

По словам Дэвида Акса, заминированные дороги и поля вокруг Вугледара стали смертельной ловушкой для россиян, которые продвигаются на бронированных машинах, мотоциклах и гольф-карах. Украинцы также часто уничтожают большинство оккупантов минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами.

Однако, как отмечает аналитик, дороги через Водяное, за несколько миль на север, менее опасны, и именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, наносящих мощные бомбовые удары.

«72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже самая хорошо оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года – это большой срок для ведения боевых действий без передышки», – подчеркнул Акс.

Ранее 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая беспрерывно воевала на юге и востоке страны с июня 2023 года, было окончательно выведено с передовой, несмотря на нехватку хорошо оснащенных бригад для ее замены. 72-я механизированная бригада также совершила редкий подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовой город от сил противника, которые всегда превосходят. Теперь ей нужна помощь или замена. Однако, по мнению аналитика, ресурсов для этого в Украине нет.

«Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники. По словам президента Украины Владимира Зеленского, автомобилей достаточно для полного оснащения только четырех бригад», – напомнил эксперт.

Отметим, что в январе и феврале 2023 года 72-я механизированная бригада ВСУ под Вугледаром разгромила российские войска, которые превосходили ее по численности, и уже два года обороняет этот участок фронта.

Ранее сообщалось, что командира 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, удерживающей оборону в Донецкой области возле Вугледара, Ивана Винника освободили от должности.

К слову, российские оккупанты усиливают попытки захватить Курахов и Вугледар Донецкой области, чтобы не допустить передислокацию украинских войск для усиления обороны Покровска.

По данным аналитиков DeepState, враг пытается окружить город Вугледар.