ВОЙНА В Украине Удар врага в Одессе: повреждены 32 жилых дома и художественный музей

2023-11-06 13:32

В результате ночного удара в Одессе повреждены 32 жилых дома. Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета в Telegram в понедельник, 6 ноября.

"В Одессе в результате российской атаки вечером 5 ноября пострадали 32 жилых дома: в Приморском районе города - 10, в Хаджибейском - 22", - говорится в сообщении.

Также в результате массированного воздушного удара российских оккупантов по Одессе вчера вечером был поврежден национальный художественный музей, входящий в зону всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей был атакован за день до 124-летнего основания. Российская ракета попала рядом со зданием музея. В помещении взрывной волной были повреждены стены, были выбиты стекла.

Все планируемые мероприятия музея были перенесены, а также отменен день свободного посещения Free Entrance Day.

Отмечается, что в местах ликвидации последствий вражеской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей относительно документов для предоставления материальной помощи для восстановления поврежденного имущества.