Мир Папа Франциск после традиционной молитвы заговорил о ракетном ударе по Одессе

2023-07-24 10:27

Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар рашистов по Одессе, сообщает Vatican News.

Понтифик вспомнил об Украине в своей речи после воскресной молитвы Ангел Господень.

"Не прекращаем молиться за мир, особенно за дорогу Украину, которая продолжает терпеть смерть и разрушения, что также, к сожалению, произошло этой ночью в Одессе", - сказал Папа.

Напомним, за прошлую неделю рашисты несколько раз массированно атаковали Одессу и Одесскую область. В первую очередь удары наносились по портовой инфраструктуре и аграрным предприятиям.

А вчера атаке подвергся исторический центр Одессы. Пострадали многие жилые дома, а также Спасо-Преображенский кафедральный собор. Силы ПВО сбили девять ракет из 19-ти, которые запустил враг.

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Психология игры в онлайн-казино: Почему мы продолжаем играть? 2023-07-21 21:12