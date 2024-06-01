ВОЙНА В Украине В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях двух ТЭС после ночной атаки рф

2024-06-01 09:30

 

Во время массированной ночной атаки России под удар попали две теплоэлектростанции группы ДТЭК. Там серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции группы за 2,5 месяца.

С начала же полномасштабного вторжения они находились под обстрелами более 180 раз. На станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

subscriber subscriber

Еще по теме

Байден разрешил Украине бить по рф оружием США, но есть нюансы, - Reuters

2024-06-01 08:30

Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет полное право сбивать ракеты над территорией врага

2024-05-31 09:29

Байден приближается к решению отменить запрет на удары по рф оружием из США – NYT

2024-05-30 19:15

Летом роССияне хотят вывезти с оккупированных территорий в рф десятки тысяч украинских детей – ISW

2024-05-29 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях двух ТЭС после ночной атаки рф

2024-06-01 09:30

На портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации

2024-05-31 22:12

Як оновити дані, щоб з 16 липня не стати ухилянтом і не попасти на штраф — покрокова інструкція

2024-05-31 21:36

Почему на самом деле Китай не стал поставлять оружие русским оккупантам

2024-05-31 19:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях двух ТЭС после ночной атаки рф 2024-06-01 09:30
На портале Дія появится опция электронного бронирования от мобилизации 2024-05-31 22:12
Як оновити дані, щоб з 16 липня не стати ухилянтом і не попасти на штраф — покрокова інструкція 2024-05-31 21:36
Почему на самом деле Китай не стал поставлять оружие русским оккупантам 2024-05-31 19:31