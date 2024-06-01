ВОЙНА В Украине В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях двух ТЭС после ночной атаки рф

2024-06-01 09:30

Во время массированной ночной атаки России под удар попали две теплоэлектростанции группы ДТЭК. Там серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщила прессслужба ДТЭК. "И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование", – говорится в сообщении.

В ДТЭК добавили, что это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции группы за 2,5 месяца.

С начала же полномасштабного вторжения они находились под обстрелами более 180 раз. На станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.