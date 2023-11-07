ВОЙНА В Украине Удар по кораблю в Керчи может вынудить роССию подвинуть флот еще дальше – британская разведка

2023-11-07 16:48

 

Самый дальний удар, нанесенный Украиной в оккупированном Россией Крыму, в результате которого был поврежден корабль "Аскольд", может заставить РФ передислоцировать свой флот дальше от линии фронта.

Источник: сводка разведки Министерства обороны Великобритании по ситуации в Украине от 7 ноября

Дословно: "По сообщениям украинских и российских источников, 4 ноября 2023 года новопостроенный корвет ВМФ России почти наверняка был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

Корабль "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота. Этот инцидент произошел дальше на восток в Крыму, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов.

Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей".

- 4 ноября в аннексированном Крыму раздавались взрывы. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что это украинские пилоты нанесли авиаудары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи. Тогда не было известно точно, уничтожен ли корабль.

- Вечером 4 ноября российское минобороны сообщило, якобы корабль ЧФ РФ, который находился на судостроительном заводе в Керчи, "получил повреждения".

- Утром 5 ноября Олещук подтвердил, что украинские военные потопили один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

- На спутниковых снимках за 5 ноября заметно место поражения на заводе и военное судно, которое также выглядит поврежденным.
Также в сети воявились фото уничтоженного ракетоносителя "Аскольд".

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