ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по электроэнергии в отопительный сезон

2023-11-09 11:34

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны, которым рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспечить условия для импорта электроэнергии во время отопительного сезона. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

"Обеспечить приведение предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке электрической энергии Украины в соответствие с показателями предельных цен (прайс-кепов - ред.) на электрическую энергию согласно Методике определения существенного колебания цен и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", - говорится в нем.

Также НКРЭКУ было рекомендовано проработать вопросы обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года.

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