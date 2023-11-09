ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по электроэнергии в отопительный сезон

2023-11-09 11:34

Президент Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны, которым рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспечить условия для импорта электроэнергии во время отопительного сезона. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

"Обеспечить приведение предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке электрической энергии Украины в соответствие с показателями предельных цен (прайс-кепов - ред.) на электрическую энергию согласно Методике определения существенного колебания цен и установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", - говорится в нем.

Также НКРЭКУ было рекомендовано проработать вопросы обеспечения экономических условий для привлечения импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2023/24 года.