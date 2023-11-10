Жизнь В УКРАИНЕ ЗАПУСТЯТ ЕДИНЫЙ ГОСРЕЕСТР ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

2023-11-10 18:28

Правительство приняло постановление о запуске Единого государственного реестра домашних животных - собак и кошек, в котором будет содержаться информация о количестве животных в Украине, наличие вакцинации, данные ветеринарного паспорта и информация о владельце или держателе.

Регистрация животных будет бесплатной и добровольной. Зарегистрировать животное можно будет при плановом осмотре как в государственной, так и в частной ветеринарной клинике уже после полноценного запуска Реестра.

"Разработка Реестра продолжается. После завершения технической части и тестирования ветеринарами объявим о полноценном запуске проекта"

Реестр предусматривает информирование **о потерянных и найденных животных. "Если вы потеряли любимца, сможете об этом сообщить. А когда животное найдут, вы получите уведомление и сможете вернуть животное домой"