Жизнь Работа Единого госреестра предпринимателей возобновлена ​​после масштабной кибератаки почти месяц назад

2025-01-11 08:28

Работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) возобновлена ​​после масштабной кибератаки со стороны рф. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Украины Николай Кучерявенко в эфире телемарафона.



По его словам, в ближайшее время постепенно будут возобновлены онлайн-услуги в Дії, связанные с этим реестром.



Кучерявенко добавил, что ведомство не сомневается, что вся информация, которая была в реестрах, сохранена.



Напомним, что 19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время.