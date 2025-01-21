ВОЙНА В Украине Спустя месяц после масштабной кибератаки Минюст заявил о восстановлении работы госреестров

2025-01-21 10:26

Функционирование государственных реестров Министерства юстиции возобновлено после масштабной вражеской кибератаки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уже работают следующие реестры:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

Автоматизированная система Банкротство и неплатежеспособность;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения закона Украины Об очищении власти.

В настоящее время продолжается актуализация данных, поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов к Государственному реестру прав на недвижимое имущество ограничен, а также к внесению актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями.

В то же время возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ДМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГПСУ и другими.

Также в ближайшее время на портале и в приложении Дія будет восстановлен доступ к онлайн-услугам, связанным с указанными реестрами, добавили в Минюсте.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что рашисты не достигли своей цели.

"Мы шаг за шагом восстановили ключевые реестры для нотариусов, затем ДРАЦС, ЕГР, и вот завершена работа по восстановлению последней части реестров. Финальный шаг - актуализация данных, внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Еще раз подчеркну, данные украинцев не были утрачены", - сказала она.

Отмечается, что для предотвращения таких инцидентов в будущем внедряются системные изменения.

Так, Минюст прекратил сотрудничество с руководителем ГП Национальные информационные системы Алексеем Бережным. Уголовное производство, открытое сразу после атаки, продолжается. В первый раз был проведен аудит НАИС. Также идет служебное расследование. Будут сделаны шаги по усилению защиты и развитию международного сотрудничества в этом направлении.

"Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11290. Это важный шаг. Будет создана профессиональная сеть специалистов по кибербезопасности во всех государственных учреждениях, где обрабатывают важные данные украинцев. Это будет часть того же "Пентагона для государственных реестров". Но, это лишь часть плана по усилению", - отмечается в сообщении.

Напомним, 19 декабря Украина испытала самую масштабную кибератаку на госреестры, которые находятся в компетенции Минюста. Утверждалось, что полное восстановление реестров займет около двух недель.