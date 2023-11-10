ВОЙНА В Украине Взрыв у помощника Залужного: подарившему гранаты грозил семь лет тюрьмы

2023-11-10 12:29

Правоохранители сообщили о подозрении офицеру из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, подарившего гранаты погибшему коллеге - майору Геннадию Частякову.

"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения восемь ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат DM51A2 и принес их в свой служебный кабинет. Позже он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя. Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю его дня рождения. Этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств", - говорится в сообщении ГБР.

При этом офицер оставил еще две гранаты в шкафу своего рабочего кабинета. Позже их изъяли правоохранители.

Офицеру сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Напомним, 7 ноября погиб майор Геннадий Частяков, бывший помощник главкома ВСУ Валерия Залужного. Правоохранители заявили, что взорвалась граната - один из подарков, который майор принес домой.