Спорт Сборная Украины сыграла вничью с Италией, но сохранила шанс на выход на Евро-2024

2023-11-21 16:48

Команда Сергея Реброва не смогла напрямую попасть на чемпионат Евро-2024. Впрочем, у нашей сборной будет второй шанс для решения задачи.

Сборная Украины по футболу завершила выступление в квалификационной группе к Евро-2024. Попав в "группу смерти", подопечные Сергея Ребров до последнего претендовали на прямую путевку.

Для прохода "сине-желтым" необходимо было обыграть в последнем матче сборную Италии. К сожалению, команде Сергея Реброва это не удалось сделать, сборные расписали ничью (0:0).

Таким образом, Украина завершает отбор на третьем месте, набрав 14 очков. Впереди расположились Англия и Италия, которые вышли на Евро-2024.

Как Украине все же попасть на Евро

В свою очередь, сборная Украины еще окончательно не потеряла шансы на проход. Подопечные Сергея Реброва получили путевку в плей-офф, где будут разыграны еще три путевки в Германию.

12 команд-неудачников квалификации будут разделены на три квартета – Путь А, Путь В и Путь С. Внутри каждого из них команды в формате полуфиналов и финала разыграют по одному билету на Евро.

Украина же окажется в Пути А или В. Жеребьевка определит, кто из трио Финляндия – Украина – Исландия отправится в Путь А, остальные две сборные будут проходить Путем В.

ПУТЬ А: Польша, Уэльс/Хорватия, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия.

ПУТЬ В: Израиль, Босния и Герцеговина + две сборные из трио Финляндия/Украина/Исландия.

ПУТЬ С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 23 ноября, а сами встречи намечены на 21 и 26 марта 2024 года. Именно Евро пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в Германии. Победители Пути плей-офф окажутся в четвертой корзине.

История выступлений в плей-офф

Сборная Украины уже семь раз играла в стыковых матчах за выход на чемпионат мира или Евро. К сожалению, "сине-желтым" лишь раз удалось преодолеть стадию плей-офф:

ЧМ-1998. Украина – Хорватия 0:2 / 1:1

Евро-2000. Украина – Словения 1:2 / 1:1

ЧМ-2002. Украина – Германия 1:1 / 1:4

ЧМ-2010. Украина – Греция 0:0 / 0:1

ЧМ-2014. Украина – Франция 2:0 / 0:3

Евро-2016. Украина – Словения 2:0 / 1:1

ЧМ-2022. Украина – Шотландия 3:1 / Украина – Уэльс 0:1

Справка. Украина трижды участвовала на чемпионатах Европы, не пропустив ни один из последних турниров (2012, 2016, 2020). Лучший результат "сине-желтые" продемонстрировали на прошлом Евро, дойдя до четвертьфинала.