Политика Трамп заявил о выходе США из ВОЗ - причина в их провальной работе во время пандемии Covid-19

2025-01-21 13:35

В первый же день своего пребывания в должности президента США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN.

Издание напоминает, что Трамп давно критикует ВОЗ и его администрация уже формально выходила из организации в июле 2020 года на фоне распространения пандемии Covid-19.

В тексте исполнительного указа как причины выхода США указаны "плохое управление организацией во время пандемии Covid-19, возникшей в Ухане в Китае и других глобальных кризисов в сфере здравоохранения, ее неспособность срочно провести необходимые реформы и неспособность продемонстрировать независимость от неприемлемого политического влияния стран-членов ВОЗ".

"Это серьезное решение", - сказал Трамп своему помощнику перед подписанием указа, ссылаясь на свое решение 2020 года и убеждение, что США платят организации слишком большие взносы по сравнению с другими странами.

Указ также отмечает, что ВОЗ продолжает несправедливо требовать чрезмерных платежей от США.

Издание также приводит комментарий бывшего должностного лица администрации Байдена, доктора Ашиша Джа, занимавшего должность координатора Белого дома по реагированию на Covid-19, который назвал решение о ВОЗ "стратегической ошибкой."

"ВОЗ – это достаточно важная организация, и выход Америки создает политический вакуум, который может заполнить только одна страна – и это Китай", – сказал Джа.

Он предположил, что Китай активизирует свою роль в ВОЗ при отсутствии финансирования и лидерства со стороны США, что в свою очередь может "оказать Китаю больше политического влияния во всем мире."

Джа также предупредил, что выход США ослабляет ВОЗ, поскольку организация во многом зависит от американского персонала и экспертизы, особенно в вопросах отслеживания глобальных эпидемий гриппа.