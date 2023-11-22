ВОЙНА В Украине Украинские защитники продолжают наступление, несмотря на снег, - ISW

2023-11-22 18:26

 

На востоке и юге ВСУ продолжают наступательные операции, несмотря на дождливую и снежную погоду.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

При этом российские обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области заметно уменьшились из-за плохих погодных условий.

Эксперты ISW сообщают, что и войска РФ, и ВСУ испытывают трудности с управлением беспилотниками, в том числе - для корректировки артиллерийского огня, из-за плохих погодных условий по всей линии фронта.

В ISW уверены, что морозные погодные условия зимой, скорее всего, повлекут за собой возобновление более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские и российские попытки продвижения.

subscriber subscriber

Еще по теме

Морозы до -12: синоптик спрогнозировала погоду на конец ноября

2023-11-22 16:48

Поставки снарядов в Украину с начала войны в Израиле сократились на треть, - ABC News

2023-11-21 16:05

Израиль переходит к более сложной фазе войны в Газе – WSJ

2023-11-20 17:37

Озвучено реальное число погибших за три недели войны на территории Сектора Газа

2023-11-20 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинские защитники продолжают наступление, несмотря на снег, - ISW

2023-11-22 18:26

Германия передала Украине пакет военной помощи в размере €1,3 млрд, - Умеров

2023-11-22 17:37

Украина хочет до зимы получить от США радары для отслеживания баллистических ракет, - Politico

2023-11-22 16:05

Во Львовском ТЦК новый скандал: применили грубую силу к мужчине и женщине

2023-11-22 15:38
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинские защитники продолжают наступление, несмотря на снег, - ISW 2023-11-22 18:26
Германия передала Украине пакет военной помощи в размере €1,3 млрд, - Умеров 2023-11-22 17:37
Украина хочет до зимы получить от США радары для отслеживания баллистических ракет, - Politico 2023-11-22 16:05
Во Львовском ТЦК новый скандал: применили грубую силу к мужчине и женщине 2023-11-22 15:38