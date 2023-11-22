Украинские защитники продолжают наступление, несмотря на снег, - ISW

На востоке и юге ВСУ продолжают наступательные операции, несмотря на дождливую и снежную погоду.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
При этом российские обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области заметно уменьшились из-за плохих погодных условий.
Эксперты ISW сообщают, что и войска РФ, и ВСУ испытывают трудности с управлением беспилотниками, в том числе - для корректировки артиллерийского огня, из-за плохих погодных условий по всей линии фронта.
В ISW уверены, что морозные погодные условия зимой, скорее всего, повлекут за собой возобновление более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские и российские попытки продвижения.