ВОЙНА В Украине Украинские защитники продолжают наступление, несмотря на снег, - ISW

2023-11-22 18:26

На востоке и юге ВСУ продолжают наступательные операции, несмотря на дождливую и снежную погоду.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

При этом российские обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области заметно уменьшились из-за плохих погодных условий.

Эксперты ISW сообщают, что и войска РФ, и ВСУ испытывают трудности с управлением беспилотниками, в том числе - для корректировки артиллерийского огня, из-за плохих погодных условий по всей линии фронта.

В ISW уверены, что морозные погодные условия зимой, скорее всего, повлекут за собой возобновление более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские и российские попытки продвижения.