ВОЙНА В Украине Польша не будет передавать Украине все МиГ-29, - МИД

2023-03-27 18:34

 

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все истребители МиГ-29, находящиеся на вооружении государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Польские СМИ отмечают, что страна имеет на вооружении 40 МиГ-29, но военно-воздушные силы страны используют только 29. Остальные самолеты годами не ремонтировали и не модернизировали.

По словам Яблонского, о передаче всех самолетов речь не идет.

"Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украины", – сказал он.

Заместитель министра иностранных дел Польши уточнил, что опрокидывать самолеты будут последовательно.

"Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными… В то же время мы укрепляем безопасность Польши", - подытожил он.

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