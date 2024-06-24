ВОЙНА В Украине Списки отчисленных студентов будут передавать в ТЦК

2024-06-24 20:48


Вузы Волынской области будут передавать в ТЦК и СП списки отчисленных студентов, подлежащих мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской ОВА в Facebook.

По данным пресс-службы, одним из вопросов во время очередного заседания Совета обороны области было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, учащихся в университетах. Кроме того, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления , рассказали в пресс-службе.

"По результатам заседания Совета обороны области поручил руководителям соответствующих силовых структур держать это на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах", - заявил начальник ОВА Юрий Погуляйко.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. По новому закону отсрочку могут предоставить только студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также получателям выше предыдущего уровня образования.

Таким образом, второе или третье высшее образование, а также заочная форма обучения больше не сможет предоставить право на получение отсрочки.

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