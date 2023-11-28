Жизнь Топ-3 ошибки при создании рекламных кампаний в Google Ads

2023-11-28 23:00

 

Google Ads (ранее AdWords) — одна из самых популярных платформ для привлечения клиентов в интернете. Согласно статистике, около 5 миллионов рекламодателей размещают объявления в этой системе. Однако далеко не все получают желаемые результаты.

Согласно данным последних исследований, около 60% всех рекламных кампаний в этой системе не приносят дохода и работают в минус. Это означает, что более половины всего вложенного бюджета в контекстную рекламу тратится впустую.

В данной статье мы рассмотрим Топ-3 наиболее часто встречающихся ошибок, которые совершают рекламодатели при настройке контекстной рекламы в этой системе, что поможет Вам их избежать. А если Вы не хотите учиться настраивать кампанию самостоятельно, а хотите сразу получить хороший результат — попробуйте заказать рекламу Google у компании «АдвСервис».

Неправильное определение целевой аудитории РК

Одна из наиболее распространенных ошибок при создании рекламной кампании в Google Ads — неправильное определение целевой аудитории.

Например, при продвижении магазина детской одежды, многие рекламодатели не ограничивают возраст потенциальных клиентов. В итоге их объявления видят люди от 18 до 60 лет без детей. Это приводит к резкому удорожанию клика и снижению конверсии.

Другая крайность — слишком узкая целевая аудитория. Например, при рекламе услуг по ремонту офисов, многие настраивают показы только на владельцев и топ-менеджеров компаний. Это существенно ограничивает охват и не позволяет многим потенциальным клиентам, которые заинтересованы в ремонте, увидеть Вашу контекстную рекламу.

Ошибочный выбор ключевых слов для контекстной рекламы

До 46% рекламодателей используют при настройке рекламной кампании слишком общие запросы с высокой конкуренцией, не отражающие специфику их предложения.

Например, для продвижения интернет-магазина одежды они используют запрос «одежда», где стоимость клика может быть 5-10 раз выше, чем по более узким и специфическим запросам, вроде «купить женское пальто».

Чтобы кампания в Google Ads была успешной и приносила целевых лидов, уделяйте больше внимания тщательному анализу и отбору ключевых слов еще до старта кампании, а в дальнейшем — фильтруйте нерелевантные ключи с помощью списка минус-слов.

Слишком высокие ставки за клик

Настройка рекламы в Гугле

Как показывает статистика, около 58% рекламодателей назначают слишком высокую цену клика, в сравнении со средними показателями в тематике. Это приводит к следующим негативным последствиям:

  • Быстрое истощение бюджета из-за переплаты за трафик;
  • Резкое снижение ROI и рентабельности рекламы;
  • Повышение стоимости клика и конкуренции в рекламном аукционе для всех участников.

Чтобы избежать этой распространенной ошибки, обязательно изучите средние показатели CPC по вашей нише и отталкивайтесь от них при формировании ставки. Это позволит оптимизировать затраты и повысить эффективность рекламной кампании в целом.

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