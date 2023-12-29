Жизнь ТОП-3 лучших аудиокурса английского для начинающих с нуля

2023-12-29 16:06

Аудиокурсы английского языка все больше набирают популярность, и это не случайно. Их можно слушать не отвлекаясь от основной деятельности – на работе, по дороге домой, на кухне, с утра или перед сном.

Знания укладываются постепенно, можно возвращаться к пройденному, что способствует запоминанию материала в долговременной памяти. Мы рассмотрим три наиболее популярных курса.

Курс Английского Языка Для Начинающих от Оксаны Долинка

Курс Английского Языка Для Начинающих – преподавателя с сертификатом Кембриджского университета и опытом работы более 10 лет, является одним из лучших в своем роде. Оксана непосредственно в процессе обучения языку сталкивалась с проблемами новичков, поэтому в материалах отражен ее опыт и отработанные методики запоминания и усвоения языка.

Главное отличие курса – это сочетание видео длительностью около получаса и мини-аудио по 10 минут. Видео сопровождаются красочными картинками-подсказками, материал строится по принципу «от простого к сложному», повторение пройденного практикуется от урока к уроку.

Аудио дает возможность отработать грамматические правила на множестве примеров, а также произношение. Для визуалов есть статьи с советами, объяснением сложных конструкций, а также конспекты аудиоуроков с необходимыми пометками.

Кроме того, все объяснения представляются исключительно на русском языке, что вы могли понять даже самые сложные нюансы. При этом на курсе много практики с носителями языка, которые помогают научиться пониматься английскую речь на слух.

Важно отметить, что видео и аудиоуроки не дублируют друг друга, это два полноценных самостоятельных курса.

«Effortless English” – AJ Hoge

Данный курс состоит из мини-историй, а также словаря по ним для лучшего понимания. Историю нужно слушать по несколько часов в день, а каждому уроку посвящать не менее двух недель.

За это время вся информация должна уложиться. Еще здесь представлен один эффективный метод – ответы на вопросы, которые состоят из одного-трех слов, что позволяет преодолеть языковой барьер и развить автоматизм высказывания на языке.

«English» – Michael Thomas

Курс от полиглота Мишеля Томаса. Его биография удивительна, он скончался в возрасте 90 лет.

За основу своей методики он берет родной язык учеников и объясняет различия с другими языками, попутно комментируя явления в английском. Аудиокурсы идут на двух уровнях – elementary и advanced. Основной принцип – «ничего не записывать, внимательно слушать и стараться понять». Однако русский язык в этой программе не предусмотрен.

Курсы, представленные здесь, помогут овладеть навыками устной речи, перестать бояться разговоров с иностранцами, поверить в себя и свои силы. Когда есть желание и цель перед собой, то никакие преграды не страшны. Мы рекомендуем обратить внимание на уникальный курсы Оксаны Долинка “Английский за 4 недели 2 в 1”.