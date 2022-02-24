Политика Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций - Подоляк

2022-02-24 22:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций.

Об этом во время брифинга сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе областных государственных администраций военных администраций. То есть сопротивление, отпор будут нарастать. Логистические решения - все, что нужны, - будут приняты", - сказал он.

Подоляк добавил, что Зеленский активно занимается всей системой обороны Украины.

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