ВІЙНА В Україні Для українських студентів ввели обов'язковий курс «Основи національного спротиву»

2026-10-01 16:05

В усіх українських університетах та коледжах офіційно стартував курс «Основи національного спротиву».

За даними Міністерства освіти і науки України (МОН), у 2026/2027 навчальному році дисципліну опановуватимуть 414 231 студент у 948 закладах освіти по всій країні.

Розподіл за типами закладів:

• Заклади вищої освіти (ЗВО): курс вивчатимуть 237 616 студентів у 275 університетах та інститутах.

• Заклади фахової передвищої освіти (ЗФПО): залучено 176 615 здобувачів у 673 коледжах.

Що передбачає та чого навчає курс:

Програма спрямована на підготовку молоді до дій в умовах сучасних безпекових загроз.

Курс містить теоретичну й практичну складові:

• Надання домедичної допомоги та збереження життя і здоров'я.

• Правила мінної безпеки та орієнтування.

• Отримання практичних навичок поводження зі стрілецькою зброєю та основ тактичної підготовки.

Важливо про відрахування:

Курс є обов'язковим для студентів денної та дуальної форм навчання (бакалаврат і деякі медичні/ветеринарні магістерські програми).

Згідно із законом №4826-IX, відмова від вивчення дисципліни або незадовільна оцінка за підсумковий контроль може стати підставою для відрахування з навчального закладу.

Міфи та реальність:

Міністерство окремо наголосило, що вивчення цієї дисципліни має суто цивільно-навчальний характер і не означає набуття військового статусу.

Студентам не доведеться проходити такі процедури:

1. Складати Військову присягу.

2. Проходити військово-лікарську комісію або медичний огляд.

3. Являтися за цим курсом до ТЦК та СП.

4. Здобувати військово-облікову спеціальність чи отримувати статус військовозобов'язаного.

Для якісного забезпечення процесу МОН також організувало підвищення кваліфікації для 541 викладача на базі військових вишів під керівництвом Міністерства оборони України.