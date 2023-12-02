Жизнь От -3 до +16: синоптики спрогнозировала погоду на выходные 2 и 3 декабря

2023-12-02 14:30

 

Погоду во многих областях Украины 2 декабря будет определять атмосферный фронт. В связи с этим во многих регионах страны будет без осадков. Дожди, мокрый снег и снегопады ожидаются на западе, севере, Харьковщине и Полтавщине.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в субботу будет контрастной – от -3 на севере до +14+16 на юге.

В большинстве регионов днем ожидается до +3, в центральной части +1+7 градусов, на востоке +4+9, только на Харьковщине около нуля, на юге +10+16 градусов.

Погода в Киеве 2 декабря

В Киеве в субботу ожидается снег, мокрый снег, днем возможен ледяной дождь. На дорогах будет сложная ситуация – налипание мокрого снега, гололедица.

Ночью температура воздуха будет около -1-3 градуса, а днем около нуля.

Погода в Украине 3 декабря

В воскресенье очень тепло будет на юге, востоке, Днепропетровщине и Полтавщине +10+15 градусов.

В большинстве центральных областей +2+8 градусов. В западных и северных областях температура воздуха будет колебаться около 0.

Несмотря на повышение температуры воздуха, погода ухудшится – ожидается сильный штормовой ветер до 15-20 м/с.

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