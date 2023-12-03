ВОЙНА В Украине У Зеленского назвали аэропорт, который откроют первым

2023-12-03 13:30

 

Первым аэропортом, который откроют, как только будут подходящие условия, станет "Борисполь".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, сообщает пресс-служба ОП.

Об этом Сибига рассказал во время встречи с дипломатами.

Он отметил, что "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли в начале полномасштабного вторжения России в Украину, но станет первым, который откроют.

Сибига добавил, что аэропорт откроют, "как только позволит ситуация в сфере безопасности".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что уверен, что вскоре "Борисполь" возобновит прием и отправку самолетов.

"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы в состоянии обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям - вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", - добавил он.

Гендиректор "Борисполя" Алексей Дубревский в свою очередь заявил, что аэропорт сможет принимать самолеты через месяц после окончания войны. Об этом он сказал в октябре 2023 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Появились спутниковые фото аэропорта, по которому ВСУ ударили ракетами ATACMS

2023-10-19 13:35

роССийские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" останавливали работу: там не смогли сесть 50 самолетов

2023-08-21 17:37

Бархатный сезон в Одессе снова под угрозой — военные выступили против открытия пляжей

2023-08-11 17:32

Бархатный сезон: в Одессе впервые за два года планируют открыть пляжи для отдыхающих

2023-08-09 15:38

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Германия предоставила Украине новый пакет помощи

2023-12-03 16:30

В Германии еще 70 украинских военных завершили обучение на ЗРК Patriot

2023-12-03 14:30

У Зеленского назвали аэропорт, который откроют первым

2023-12-03 13:30

Rheinmetall со следующего года планирует запустить производство бронетехники в Украине

2023-12-03 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Германия предоставила Украине новый пакет помощи 2023-12-03 16:30
В Германии еще 70 украинских военных завершили обучение на ЗРК Patriot 2023-12-03 14:30
У Зеленского назвали аэропорт, который откроют первым 2023-12-03 13:30
Rheinmetall со следующего года планирует запустить производство бронетехники в Украине 2023-12-03 12:30