ВОЙНА В Украине У Зеленского назвали аэропорт, который откроют первым

2023-12-03 13:30

Первым аэропортом, который откроют, как только будут подходящие условия, станет "Борисполь".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, сообщает пресс-служба ОП.

Об этом Сибига рассказал во время встречи с дипломатами.

Он отметил, что "Борисполь" стал первым объектом, который закрыли в начале полномасштабного вторжения России в Украину, но станет первым, который откроют.

Сибига добавил, что аэропорт откроют, "как только позволит ситуация в сфере безопасности".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что уверен, что вскоре "Борисполь" возобновит прием и отправку самолетов.

"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы в состоянии обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям - вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", - добавил он.

Гендиректор "Борисполя" Алексей Дубревский в свою очередь заявил, что аэропорт сможет принимать самолеты через месяц после окончания войны. Об этом он сказал в октябре 2023 года.