Украина фото Балетний проект Національної опери України став номінантом культплатформи «Fedora» - голосування розпочато

2021-02-03 12:49

Проект нової постановки сучасного балету Національної опери України став номінантом на грант однієї з найпрестижніших у світі культурних платформ у сфері опери та балету.

1 лютого проект нової сучасної балетної постановки Національної опери України – «Roots» («Коріння» ) став номінантом на отримання гранту однієї з найавторитетніших культурних платформ у світі «Fedora».

На офіційному сайті платформи розпочалось відкрите голосування, де кожен українець може підтримати національний проект своїм голосом.

«Fedora» – це європейська платформа з головним офісом у Парижі (Palais Garnier), яка займається розвитком та фінансуванням культурних закладів і проектів за чотирма основними напрямками – балет, опера, мистецька освіта, цифрове мистецтво.

Завдяки платформі щороку інноваційні театральні проекти мають шанс отримати фінансування, а також презентувати свою постановку глядачам в усьому світі.

Ініціатором та координатором українського проекту виступив прем’єр Національної опери України – Олексій Тютюнник.

«Створюючи сучасні вистави, команда проекту має на меті поширювати та розвивати мистецтво танцю в Україні, оновлювати репертуар Нац.опери, розкривати потенціал трупи та творити проекти світового рівня» - пояснює Олексій.

Для українського проекту це перший досвід співпраці з «Fedora», яка наразі об’єднує 95 провідних театрів опери та балету і різноманітні фестивалі у 25 країнах світу.

Балет «ROOTS» – це сучасна міжнародна постановка Національної опери України, мета якої привернути увагу глядача до глобальних проблем сьогодення – утворення нових моделей соціальної взаємодії, зміни клімату та ставлення людини до навколишнього середовища, питань соціальної рівності і гуманності.

«ROOTS» – це насамперед основа, без якої життя на нашій планеті неможливе. Коріння повязує окрему людину з її минулим, а людство – зі своєю історією.

Для створення балетної постановки «ROOTS» команда проекту виготовить костюми та декорації із вторинних матеріалів (зокрема, переробленої пластмаси), а використане балетне взуття перетворить на сувеніри для глядачів.

Музичний супровід вистави пов’яже різні епохи і надасть нового звучання творам Генрика Гурецького (1933-2010) та Йоганна Себастьяна Баха (1685-1750).

Художній керівник проекту – Народна артистка України Олена Філіп‘єва. У проекті беруть участь провідні солісти Національної опери України.

Постановку балету здійснить хореограф зі Швеції Ксенія Звєрєва, яка буде працювати з відомим італійським художником по світлу Джакопо Пантані та українськими художниками костюмів, декорацій та 3D візуалізації Поліною Панченко та Асею Кравчук.

Переможці конкурсу стануть відомі у червні 2021 року, а протягом лютого на сайті Fedora триватиме голосування.

Команда постановки «ROOTS» звертається до українців із проханням підтримати унікальний національний проект своїм голосом на етапі номінації (1-26 лютого). Для цього необхідно перейти за посиланням, пройти нескладну реєстрацію та проголосувати за «ROOTS».

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