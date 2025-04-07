Политика В Офисе Президента назвали причину, почему Зеленский должен баллотироваться на второй срок

2025-04-07 14:39

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире телеканала FREEДОМ, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок.

"Он находится в самом эпицентре войны и понимает, как из нее выйти. Моя позиция неизменна - Зеленский должен идти на второй срок", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что глава государства уже продемонстрировал свою эффективность в международной политике и сможет обеспечить дальнейшую поддержку партнеров по восстановлению Украины после завершения войны.

"У него есть все шансы на победу", - добавил Подоляк.

Ранее The Economist написал, что президент Владимир Зеленский "поручил команде подготовить выборы после достижения полного прекращения огня". СМИ ссылалось на "правительственные источники". В частности, американская сторона считает, что это может произойти до конца апреля, а первое официальное подтверждение должно быть в начале мая.