Політика У Зеленського заявили, що США не припиняли процес постачання зброї Україні

2025-07-04 08:26

США не припиняли постачання зброї Україні. Про це повіжомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі ТВ.

"Поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, - припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Петріот (Patriot), які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні", - заявив він.

Тим часом Міноборони повідомило, що запросило телефонну розмову з колегами зі США у зв'язку з інформацією про затримку постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги.

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Тому потрібно звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел.