ВОЙНА В Украине СБУ раскрыла еще пять схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу

2024-02-09 16:31

Служба безопасности заблокировала еще пять схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. 

Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы сделок задержаны в нескольких регионах Украины. Среди фигурантов есть действующий депутат районного совета и должностное лицо Службы судебной охраны.

"За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва и организовать побег за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" дельцы оценивали до 10 тыс. американских долларов, в зависимости от срочности и способа нелегального выезда", – говорится в сообщении.

На Прикарпатье с поличным попался депутат Калушского районного совета, который продавал фиктивные медицинские справки о временной непригодности к службе по состоянию здоровья.

"Фигурант лично получал деньги за готовый пакет поддельных документов. К незаконной деятельности он привлек своего знакомого, который подыскивал уклонистов, вел с ними переговоры и получал от них задаток", - говорится в сообщении.

В Кропивницком задержан чиновник Службы судебной охраны, который предлагал военнообязанным свой способ уклонения от призыва.

"За разные суммы взяток он обещал призывникам трудоустройство в составе судебного ведомства для получения "брони" от мобилизации в ряды ВСУ", - объясняют в СБУ.

На Львовщине задержан руководитель местного благотворительного фонда - мужчина оформлял уклонистов как водителей гуманитарных перевозок.

В Черкассах представитель местного общественного объединения по охране общественного порядка торговал фиктивными справками о "плохом" здоровье.

В Хмельницкой области задержан местный житель, который за деньги переправлял призывников в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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