ВОЙНА В Украине Во временно оккупированном Крыму зафиксировано более 9 тыс нарушений прав человека

2023-12-13 13:34

Во временно оккупированном Крыму в период с 2017 по 2023 год зафиксировано 9006 нарушений прав человека, из них 6365 в отношении представителей коренного крымскотатарского народа. Об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

Отмечается, что на полуострове зафиксировано 458 обысков (325 в отношении крымских татар), 1504 задержания (1210 в отношении крымских татар), 1460 допросов (1100 в отношении крымских татар), 1446 арестов (1054 в отношении крымских татар), 3180 нарушений права на справедливый суд (1999 в отношении крымских татар), 584 нарушения права на здоровье (384 в отношении крымских татар), 374 этапирования (293 в отношении крымских татар).

По информации правозащитников, после оккупации Крыма врагом в 2014 году ситуация с правами человека на полуострове постоянно ухудшается. рф, нарушая международное право, продолжает оказывать давление на крымских татар и проукраинских активистов на территории Крымского полуострова. Тысячи активистов подверглись репрессиям за свою гражданскую позицию. Возбуждены уголовные дела, систематически проводятся задержания, обыски и аресты, насильственно исчезают люди. За весь период оккупации Крыма количество политзаключенных и преследуемых по уголовным делам достигло 305, 205 из которых - представители крымскотатарского народа.