ВОЙНА В Украине Раскрыта реальная причина масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар"

2023-12-12 13:35

Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Украине 12 ноября 2023 года стала атака хакеров на ядро сети. Об этом сообщает издание DEV, ссылаясь на источники в компании.

Медиа также сообщает, что источники опровергли информацию о том, что в офисе мобильного оператора проводят обыски представители правоохранительных органов. Такие данные были опубликованы несколькими крупными Telegram-каналами.

Абоненты "Киевстар" могут воспользоваться услугой "Национальный роуминг", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell. При этом тарифы останутся для них прежними, и СИМ-карту тоже менять не нужно.

Как подключиться к национальному роумингу на Android:

на телефоне открыть "Настройки" перейти в раздел "Мобильная сеть выбрать пункт "Подключение" выбрать нужного оператора

Как подключиться к национальному роумингу на iOS: