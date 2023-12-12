ВОЙНА В Украине Раскрыта реальная причина масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар"

2023-12-12 13:35

Причиной масштабного сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" в Украине 12 ноября 2023 года стала атака хакеров на ядро сети. Об этом сообщает издание DEV, ссылаясь на источники в компании.

Медиа также сообщает, что источники опровергли информацию о том, что в офисе мобильного оператора проводят обыски представители правоохранительных органов. Такие данные были опубликованы несколькими крупными Telegram-каналами.

Абоненты "Киевстар" могут воспользоваться услугой "Национальный роуминг", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell. При этом тарифы останутся для них прежними, и СИМ-карту тоже менять не нужно.

Как подключиться к национальному роумингу на Android:

  1. на телефоне открыть "Настройки"
  2. перейти в раздел "Мобильная сеть
  3. выбрать пункт "Подключение"
  4. выбрать нужного оператора

Как подключиться к национальному роумингу на iOS:

  1. на телефоне открыть "Параметры"
  2. перейти в раздел "Сотовые данные"
  3. выбрать пункт "Выбор сети"
  4. выбрать нужного оператора
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Потери врага в восемь раз выше, чем у Сил обороны Украины, - генерал-полковник Александр Сырский 2023-12-12 11:33