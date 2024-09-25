Стала известна вероятная причина обысков в доме Артема Милевского

Правоохранительные органы провели обыски в доме, где проживает бывший футболист сборной Украины Артем Милевский и его друг Сергей Третяк.
Об этом сообщает Sport-express.ua. Журналистам также удалось пообщаться с фигурантами дела.
"Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК Минай? Я такой команды даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", - прокомментировал произошедшее Третяк.
В свою очередь, Милевский отказался говорить о том, что произошло.
"Я в шоке, пока комментарий давать не буду, дайте отойду немного", - сказал бывший форвард сборной Украины.