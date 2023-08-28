Политика МИД Украины отреагировал на обыски в домах крымских татар на временно оккупированном Крыму

2023-08-28 12:28

МИД осудил обыски, проведенные российскими оккупантами в домах крымских татар на День независимости Украины.

Так, 24 августа сотрудники ФСБ задержали шесть человек – Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова и Эльдара Якубова.

"Среди задержанных также Абдулмеджит Сейтумеров, родной брат двух крымских политзаключенных из Бахчисарая, арестованных в марте 2020 года и приговоренных к 14 и 17 годам лишения свободы. Все задержанные – активисты Крымской солидарности", – говорится в заявлении.

А 25 августа оккупационные власти в Крыму составили протоколы более чем на 20 задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать родственников.

В отделении полиции всем задержанным выдали повестки. А накануне так называемый суд вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.

"Министерство иностранных дел Украины строго осуждает преследование оккупационной администрацией Крыма граждан Украины по абсолютно сфабрикованным обвинениям и призывает международное сообщество, в том числе участников международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных в тюрьму Крыма и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины", – отметили украинские дипломаты.