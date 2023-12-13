ВОЙНА В Украине Истребители F-16 способны уничтожать вражеские ракетные комплексы прямо там, где они находятся

2023-12-13 08:24

Американские истребители F-16 могут уничтожать вражеские ракетные комплексы С-300 и С-400 прямо там, где они находятся. Эти самолеты значительно помогут Украине в противодействии атакам противника. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, и С-300 и С-400 фактически можно использовать как баллистическую ракету. Точность не желательна для оккупантов. Потому что чем дальше комплекс находится от пуска до потенциальной точки поражения, тем увеличивается его неточность.

"Если где-то 50-60 км, то можно рассчитывать, что где-то там "попадут". А если уж бьют с расстояния 150 км, то точность будет сомнительной. Оккупанты применяют очень часто ракеты С-300 в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и в других областях. Таким образом, ракеты очень часто попадают в жилые дома по гражданской инфраструктуре", - рассказал Игнат.

Спикер отметил, что дальность С-400 больше, чем С-300. И это позволяет применять этот комплекс с территории России и достигать именно Киева.

"F-16 всегда актуален. Это многоцелевой самолет, который может выполнять ряд полезных функций и преодолевать, уничтожать ПВО противника. А С-300, С-400 - это ПВО противника. Имея на вооружении противорадиолокационные ракеты, скажем как AGM-88 HARM, этот самолет может уничтожать комплекс непосредственно там, где он находится. То есть, против ракеты, конечно, он ничего не сделает, а уничтожить комплекс вполне по силам", - пояснил Игнат.

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