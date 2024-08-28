Политика Турция ради новейших истребителей F-35 готова отказаться от российских комплексов С-400

2024-08-28 09:35

Турция на переговорах о возвращении в программу поставок новейших истребителей F-35 предложила США "законсервировать" приобретенные ранее российские системы ПВО С-400 и допустить американцев к проверке. Об этом сообщает издание Сumhuriyet со ссылкой на источник.

"Турция, которая является членом НАТО, хочет получить от своего союзника США одну эскадрилью F-35 и одну F-35B и выдвинула по ЗРК С-400 российского производства предложение: "Давайте положим их в ящики, а вы осмотрите", - говорится в публикации.

Отмечается, что на складах в Турции хранятся ЗРК С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов, закупленные на рф, и приобретение которых вызвало кризис в отношениях с США.

По данным источника, Турция предлагает способы решения вопроса с С-400, являющимся условием США для возвращения страны в программу по производству и приобретению истребителей нового поколения F-35.

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