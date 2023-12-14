ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в 2023 году

2023-12-14 15:37

Google определил самые популярные поисковые запросы, привлекавшие внимание интернет-пользователей в 2023 году. Среди них – война Израиля с ХАМАСом и фильм о Барби, свидетельствуют данные веб-приложения Google Trends.

В частности, всего было представлено 18 разделов, каждый из которых включает по десять позиций популярных запросов среди пользователей поисковика. В разделе Новости первое место занимает война Израиля с террористической группировкой ХАМАС. На втором месте – катастрофа батискафа Титан. Самым популярным актером, согласно рейтингу, является Джереми Реннер, самой популярной певицей – Шакира, а самым популярным спортсменом – футболист команды Buffalo Bills Дамар Хамлин. Рейтинг поисковых запросов в разделе Фильмы возглавил фильм Барби, на втором месте – Оппенгеймер.

Украинцы чаще всего интересовались картой воздушных тревог. Человек, к которому интерес за последний год рос больше всего, - министр обороны Украины Рустем Умеров. А в категории покупки на первом месте оказался калий йодид, , что видимо, спровоцировано опасностью катастрофы на Запорожской АЭС.



Что гуглили украинцы в 2023 году:



Карта воздушных тревог

График отключения света

Пригожин

ChatGPT

Оппенгеймер

Deep state

Израиль

Соледар

Каховская ГЭС

Евровидение 2023



Персона, интерес к которой рос больше всего:



Рустем Умеров

Спартак Суббота

Алексей Арестович

Александр Усик

Владимир Путин

Михаил Мудрик

Кирилл Буданов

Дмитрий Линартович

Ирина Фарион

Гарик Бирча



Ушли навсегда:



Евгений Пригожин

Нина Матвиенко

Денис Монастырский

Владлен Татарский

Валентин Юдашкин

Мэтью Перри

Тото Кутуньо

Сергей Сивохо

Вахтанг Кикабиде

Тина Тернер



Покупка года:



Калий йодид

Генератор

Укрзализныця билеты онлайн

iPhone 15

Повербанк

Нимесил

Аэрогриль

Старлинк

20 гривен к годовщине войны

Лампа на аккумуляторе



Рейтинг фильмов:



Оппенгеймер (США)

Аватар (США)

Мавка (Украина)

Форсаж 10 (США)

Джон Вик 4 (США)

Барби (США)

Пять ночей у Фредди (США)

Люксембург Люксембург (Украина)

Чебурашка (Россия)

Часовые галактики 3 (США)



Сериалы:



Венздей (США)

Хороший врач (США)

Кровавые цветы (Турция)

Домик на счастье (Украина)

Мандаларец (США)

Зимородок (Турция)

Слово пацана (Россия)

Король Талси (США)

Джинни и Джорджия 2 сезон (США)

Ведьмак 3 сезон (США)



Что такое:



Гепатит А

ХАМАС

РЕБ

Редан

Каб

Сектор Газы

Промзона

Макеба

Ипсо

Кассетные боеприпасы