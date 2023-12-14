ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Google назвал самые популярные поисковые запросы украинцев в 2023 году

2023-12-14 15:37

Google определил самые популярные поисковые запросы, привлекавшие внимание интернет-пользователей в 2023 году. Среди них – война Израиля с ХАМАСом и фильм о Барби, свидетельствуют данные веб-приложения Google Trends.

В частности, всего было представлено 18 разделов, каждый из которых включает по десять позиций популярных запросов среди пользователей поисковика. В разделе Новости первое место занимает война Израиля с террористической группировкой ХАМАС. На втором месте – катастрофа батискафа Титан. Самым популярным актером, согласно рейтингу, является Джереми Реннер, самой популярной певицей – Шакира, а самым популярным спортсменом – футболист команды Buffalo Bills Дамар Хамлин. Рейтинг поисковых запросов в разделе Фильмы возглавил фильм Барби, на втором месте – Оппенгеймер.

Украинцы чаще всего интересовались картой воздушных тревог. Человек, к которому интерес за последний год рос больше всего, - министр обороны Украины Рустем Умеров. А в категории покупки на первом месте оказался калий йодид, , что видимо, спровоцировано опасностью катастрофы на Запорожской АЭС.

Что гуглили украинцы в 2023 году:

Карта воздушных тревог
График отключения света
Пригожин
ChatGPT
Оппенгеймер
Deep state
Израиль
Соледар
Каховская ГЭС
Евровидение 2023

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Рустем Умеров
Спартак Суббота
Алексей Арестович
Александр Усик
Владимир Путин
Михаил Мудрик
Кирилл Буданов
Дмитрий Линартович
Ирина Фарион
Гарик Бирча

Ушли навсегда:

Евгений Пригожин
Нина Матвиенко
Денис Монастырский
Владлен Татарский
Валентин Юдашкин
Мэтью Перри
Тото Кутуньо
Сергей Сивохо
Вахтанг Кикабиде
Тина Тернер

Покупка года:

Калий йодид
Генератор
Укрзализныця билеты онлайн
iPhone 15
Повербанк
Нимесил
Аэрогриль
Старлинк
20 гривен к годовщине войны
Лампа на аккумуляторе

Рейтинг фильмов:

Оппенгеймер (США)
Аватар (США)
Мавка (Украина)
Форсаж 10 (США)
Джон Вик 4 (США)
Барби (США)
Пять ночей у Фредди (США)
Люксембург Люксембург (Украина)
Чебурашка (Россия)
Часовые галактики 3 (США)

Сериалы:

Венздей (США)
Хороший врач (США)
Кровавые цветы (Турция)
Домик на счастье (Украина)
Мандаларец (США)
Зимородок (Турция)
Слово пацана (Россия)
Король Талси (США)
Джинни и Джорджия 2 сезон (США)
Ведьмак 3 сезон (США)

Что такое:

Гепатит А
ХАМАС
РЕБ
Редан
Каб
Сектор Газы
Промзона
Макеба
Ипсо
Кассетные боеприпасы

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