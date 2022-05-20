Мир Google полностью прекращает свое присутствие в рф и эвакуирует своих сотрудников

2022-05-20 21:36

Компания Google оперативно вывозит сотрудников из путинской роССии и полностью прекращает свое коммерческое присутствие в стране.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«Google вывел большую часть своих сотрудников из россии, что в ближайшем будущем прекратит коммерческое присутствие компании в стране. Большинство российских сотрудников Google предпочли покинуть страну и продолжить работу в Google за пределами роССии, причем многие из них оказались в Дубае, где у Google есть большой офис», — пишет The Wall Street Journal.

Вывоз сотрудников начали предлагать после того, как в марте заморозили банковский счет Google в роССии. Затем судебный пристав-исполнитель перевел деньги со счета, из-за этого у компании не осталось денег для выплаты зарплат и других расходов, отметил источник.