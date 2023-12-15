ВОЙНА В Украине Киевстар почти полностью восстановил связь - когда заработает мобильный интернет

2023-12-15 08:26

Мобильный оператор Киевстар почти полностью восстановил связь после мощной атаки хакеров. В ближайшее время заработает мобильный интернет. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Комаров в эфире телемарафона.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - рассказал он.

Комаров подтвердил, что Киевстару не удалось в ожидаемые сроки восстановить мобильный интернет.

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - сказал гендиректор.

Комаров выразил надежду, что Киевстар возобновит три базовых услуги (мобильный голос, мобильный интернет и смс) до конца текущей недели. Однако, по его словам, "уровень неопределенности зашкаливает".

"Также потом все дополнительные услуги мы будем восстанавливать, и это, с моей точки зрения, займет несколько недель. Но это все более такие, второстепенные услуги", - добавил он.