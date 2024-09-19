ВОЙНА В Украине Киевстар официально подтвердил наличие проблем со связью в восточных и северных регионах

2024-09-19 15:37

Мобильный оператор Киевстар официально подтвердил наличие проблем со связью и пообещал решить их через 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х в четверг, 19 сентября.

"Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети Киевстар. Наши специалисты уже выявили проблему и оперативно работают над устранением последствий", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности со связью.

"Но в течение 30 минут они будут решены", - добавили в пресс-службе и поблагодарили потребителей за терпение и понимание.

Ранее в четверг стало известно, что пользователи сети Киевстар массово жалуются на сбой. Проблемы наблюдаются в Харьковской области, Черк

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